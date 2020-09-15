В Красноуральске бизнесмен признан виновным в покушении на дачу взятки полицейскому

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Красноуральске бизнесмена признали виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.Мужчина занимался продажей спортивной обуви с логотипом известной фирмы. Когда полицейские проводили проверку на предмет контрафактности продукции, мужчина предложил сотруднику МВД взятку в размере 30 тысяч рублей, так как не хотел быть привлеченным к административной ответственности. От взятки полицейский отказался и сообщил о попытке подкупа в дежурную часть.Предпринимателю назначили 6 исправительной колонии общего режима.