В Красноуральске бизнесмен признан виновным в покушении на дачу взятки полицейскому
Криминал
Фото: news.kmvcity.ru
В Красноуральске бизнесмена признали виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Мужчина занимался продажей спортивной обуви с логотипом известной фирмы. Когда полицейские проводили проверку на предмет контрафактности продукции, мужчина предложил сотруднику МВД взятку в размере 30 тысяч рублей, так как не хотел быть привлеченным к административной ответственности. От взятки полицейский отказался и сообщил о попытке подкупа в дежурную часть.
Предпринимателю назначили 6 исправительной колонии общего режима.
Мужчина занимался продажей спортивной обуви с логотипом известной фирмы. Когда полицейские проводили проверку на предмет контрафактности продукции, мужчина предложил сотруднику МВД взятку в размере 30 тысяч рублей, так как не хотел быть привлеченным к административной ответственности. От взятки полицейский отказался и сообщил о попытке подкупа в дежурную часть.
Предпринимателю назначили 6 исправительной колонии общего режима.
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