Суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство о досрочном освобождении киллера

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного киллера Виталлия Пильщикова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Пильщиков отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима. Его приговорили к 24 годам и 10 месяцам лишения свободы и оштрафовали на один миллион рублей за убийства предпринимателей, охранника и милиционера, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой.– Защитник осужденного обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении осужденного. Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе судебного заседания возражала против условно-досрочного освобождения осужденного, указав, что требования исполнительных документов исполнены незадолго до судебного заседания, при этом поощрений за добросовестный труд осужденный не имел. По результатам рассмотрения ходатайства Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила вынес решение об условно-досрочном освобождении Виталия Пильщикова на 7 лет 7 месяцев 2 дня, – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.Однако Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловала решение, принятое судом. В результате судебная коллегия по уголовным делам Свердловского облсуда, рассмотрев апелляционное представление, отменила решение суда первой инстанции, отказав в условно-досрочном освобождении. Пильщиков продолжит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.