В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет

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В Нижнем Тагиле активисты проекта «Народный контроль» «Единой России» выявили оптовую базу на улице Индустриальной, откуда реализовывалась поддельная табачная продукция. На место оперативно прибыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местной полиции, которые изъяли весь незаконно реализуемый товар.«На данной оптовой базе приобретали сигареты для реализации в своих небольших торговых точках бизнесмены из Нижнего Тагила, Алапаевска и прилегающих городов, небольших населенных пунктов. На складе обнаружено более 7800 пачек сигарет с поддельными акцизными марками, без марок либо с марками сопредельных государств», – сообщил координатор партпроекта по Свердловской области Дмитрий Чукреев.Он отметил, что в действиях предпринимателя (его личность уже установлена), занимающегося реализацией указанной партией сигарет, усматривается ч.5 ст.171.1 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере»).Напомним, что накануне Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты на 20% (вместо плановых 4%) в 2021 году. В Минфине ожидают подорожание пачки сигарет на 20 рублей, не исключая рисков роста объема нелегального рынка.