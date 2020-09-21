В Екатеринбурге осудят мужчину, выстрелившего из пистолета в соседа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге заключили под стражу 37-летнего местного жителя, который в марте 2020 года выстрелил в голову соседу из травматического пистолета «Оса».Пострадавший мужчина выжил благодаря оперативной помощи медиков, прибывших на место происшествия. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.– Изначально уголовное дело находилось в производстве следственных органов полиции, поскольку действия обвиняемого квалифицировались как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, – рассказали в пресс-службе регионального СКР. – Однако в ходе дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента установлено, что у обвиняемого имелся умысел именно на убийство своего оппонента, в связи с чем для последующего расследования дело передали следователям СКР.Стрелка заключили под стражу до решения суда. В отношении задержанного будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.