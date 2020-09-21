В Екатеринбурге будут судить женщину, подделавшую прописку для зачисления ребенка в школу

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить женщину, обвиняемую в предъявлении заведомо ложного документа о регистрации в жилом помещении для зачисления ребенка в 1 класс школы, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Свердловчанка решила отдать своего ребенка в 1 класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18». Поэтому в начале февраля 2020 года она купила два заведомо поддельных свидетельства о регистрации по месту пребывания на себя и дочку. Далее женщина предъявила документы в школу и ребенка зачислили в 1 класс.В настоящее время дело направлено в Чкаловский райсуд для рассмотрения по существу. Согласно санкции ч. 3 ст. 327 УК РФ, женщине грозит до 1 года лишения свободы.