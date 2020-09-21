В Нижнем Тагиле мужчина обвиняется в изнасиловании двух девочек

10.52 Четверг, 24 сентября 2020
Криминал
Фото: sochi24.tv
В Нижнем Тагиле местный житель обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек, об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Насильственные действия в отношении совершеннолетних мужчина совершил в январе и августе 2020 года. Задержать его удалось после проведения молекулярно-генетической экспертизы и розыскных мероприятий.

Преступление прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Преступления, о которых идёт речь, вызвали широкий общественный резонанс в Нижнем Тагиле. Глава гарнизона местной полиции полковник Абдулкадыров взял работу по поиску подозреваемого на личный контроль и создал несколько оперативных групп из числа наиболее опытных сыщиков уголовного розыска. Представители МВД устраивали засады и дежурили в местах наиболее вероятного появления любителя «клубнички». На причастность к гнусным поступкам оперуполномоченные отрабатывали всех, кто склонен к такого рода криминалу, а также тех, кто был схож по приметам. В поле зрения сыщиков попадали и те граждане, которые при виде девочек шли за ними вслед. Именно так изначально ныне задержанный мужчина по имени Дмитрий и угодил в сети полицейских. Обвиняемый характеризуется исключительно положительно, ранее он ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался. Проживал с сожительницей в том же микрорайоне, где были совершены нападения на двух девочек. Брали подозреваемого представители угрозыска при силовой поддержке бойцов ОМОН. Операция проводилась непосредственно по месту работы гражданина, на одном из крупных местных предприятий», - рассказал Горелых.

Обе девочки с уверенностью опознали обвиняемого. В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) и п.«а» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле появился 15-метровый патриотичный стрит-арт
21 сентября 2020
В Нижнем Тагиле полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погиб пешеход
16 сентября 2020
В Нижнем Тагиле полыхал пассажирский автобус
21 сентября 2020
В Екатеринбурге задержали извращенца, демонстрирующего свой половой орган детям
16 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию

Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
11:15 УГМК обыграл «Енисей» в двух товарищеских матчах
10:52 В Нижнем Тагиле мужчина обвиняется в изнасиловании двух девочек
10:37 Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге закроется из-за очередной ярмарки
10:11 В Кольцово пьяного пассажира самолета обвинили в хулиганстве
09:57 На улице Билимбаевской в Екатеринбурге женщина сбила 5-летнего ребенка
09:31 В Екатеринбурге случился пожар в 10-этажном доме
09:08 В переулке Базовом в Екатеринбурге случилось массовое ДТП
21:57 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
21:12 ФК «Урал» покидает Марко Араторе
20:27 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
19:52 В Свердловской области отремонтировали 2 моста и 46 км трасс
19:26 В Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
19:14 Сотрудники ГИБДД проводят уроки безопасности в школах Свердловской области
18:36 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
18:07 В Свердловской области проведено 11868 исследований проб на коронавирус
17:59 Пропавшего две недели назад екатеринбуржца нашли мертвым
17:40 Нагрудные знаки «Горячее сердце» вручили юным свердловчанам
17:35 К концу недели в Екатеринбурге потеплеет
17:08 В Екатеринбурге вновь пройдет бесплатный онкосубботник
16:40 Росприроднадзор требует взыскать с ПНТЗ 16 миллионов рублей ущерба
16:35 Мэрия Екатеринбурга подала заявку на льготную закупку новых автобусов
16:28 В Екатеринбурге «Яблоко» определилось с форматом праймериз на довыборы в гордуму
16:12 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
16:02 Коечный фонд для больных COVID-19 в Свердловской области сокращается
15:43 Жители Каменска-Уральского испугались людей с автоматами у здания мэрии
15:24 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
Все новости Свердловской области
16:08 Российский военный корабль «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном в Балтийском море
16:01 Журнал Time не включил Путина в список ста самых влиятельных людей в мире
15:52 Депутаты Госдумы приняли закон о повышении акцизов на табачную продукцию
15:44 Разбившийся в Тверской области Су-30 мог быть случайно сбит другим истребителем ВКС РФ
15:37 В Минске состоялась инаугурация Лукашенко
13:22 Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев
12:52 МегаФон запускает опцию «Копилка минут»
12:40 В России коронавирусом заболел еще 6431 человек
12:33 Шестеро заключенных сбежали из колонии в Дагестане, сделав подкоп
12:24 Российского политика Алексея Навального выписали из стационара клиники Charite
10:39 Руководителей «Церкви последнего завета» арестовали в Новосибирске
10:23 Строящим «Северный поток - 2» судам отказали в предоставлении страхового покрытия
10:11 Дональд Трамп призвал ООН наказать Китай за коронавирус
10:05 Лукашенко запретил ввоз в Белоруссию любых польских товаров
09:57 Акции «Яндекса» резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
09:51 Представители ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса
09:46 Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик
16:33 Диетолог назвала продукты, которые не следует употреблять на завтрак
16:21 Ангела Меркель призвала к реформе Совета Безопасности ООН
16:11 Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Белгородской области Савченко
14:34 Синоптик пообещал москвичам самое теплое за десять лет бабье лето
14:26 Сегодня Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
14:15 Светлана Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи для Белоруссии
13:57 Актер из сериала «Александровский сад» Дмитрий Жулин погиб в ДТП в возрасте 43 лет
12:41 В РФ обнаружили ещё 6 215 случаев заражения коронавирусом
12:40 Глава МИД России Лавров рассказал о нарастающей разобщенности мирового сообщества
Все новости России и мира
11:15 УГМК обыграл «Енисей» в двух товарищеских матчах
10:52 В Нижнем Тагиле мужчина обвиняется в изнасиловании двух девочек
10:46 «Горьковка» приглашает пермяков на выставки
10:37 Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге закроется из-за очередной ярмарки
10:29 Вопрос создания рабочих мест в территориях – на особом контроле главы Пермского края
10:11 В Кольцово пьяного пассажира самолета обвинили в хулиганстве
09:57 На улице Билимбаевской в Екатеринбурге женщина сбила 5-летнего ребенка
09:31 В Екатеринбурге случился пожар в 10-этажном доме
09:08 В переулке Базовом в Екатеринбурге случилось массовое ДТП
21:57 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
21:12 ФК «Урал» покидает Марко Араторе
20:27 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
19:52 В Свердловской области отремонтировали 2 моста и 46 км трасс
19:33 За прошедшие сутки COVID-19 выявлен у жителей 12 территорий Пермского края
19:26 В Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
19:14 Сотрудники ГИБДД проводят уроки безопасности в школах Свердловской области
18:36 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
18:07 В Свердловской области проведено 11868 исследований проб на коронавирус
17:59 Пропавшего две недели назад екатеринбуржца нашли мертвым
17:40 Нагрудные знаки «Горячее сердце» вручили юным свердловчанам
17:35 К концу недели в Екатеринбурге потеплеет
17:08 В Екатеринбурге вновь пройдет бесплатный онкосубботник
16:40 Росприроднадзор требует взыскать с ПНТЗ 16 миллионов рублей ущерба
16:35 Мэрия Екатеринбурга подала заявку на льготную закупку новых автобусов
16:28 В Екатеринбурге «Яблоко» определилось с форматом праймериз на довыборы в гордуму
16:15 Энергетики «Пермэнерго» успешно справились с последствиями неблагоприятных погодных явлений
Все новости
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
20:27
23/09
 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
18:36
23/09
 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
16:12
23/09
 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
15:24
23/09
 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
13:36
23/09
 Полиция и СК заинтересовались родами 16-летней девушки в Екатеринбурге
13:13
23/09
 В Екатеринбурге девушка-гастарбайтер пырнула ножом в грудь земляка из Узбекистана
12:35
23/09
 На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
10:28
23/09
 В Екатеринбурге оперативники ОБОП и ФСБ задержали оружейного «мини-барона»
20:25
22/09
 В Екатеринбурге бизнесмен нанял проституток в релакс-салон. Теперь ему грозит суд
12:41
22/09
 В РФ обнаружили ещё 6 215 случаев заражения коронавирусом
12:36
22/09
 Число больных COVID-19 в Свердловской области превысило 28 тысяч
12:39
21/09
 В России COVID-19 обнаружен ещё у 6 196 человек
12:35
21/09
 123 новых случая COVID-19 выявлено на Среднем Урале
12:39
20/09
 Число больных COVID-19 в России превысило 1,1 млн человек
12:35
20/09
 Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом
13:26
19/09
 Экс-директора муниципального учреждения в Екатеринбурге подозревают в мошенничестве
09:34
19/09
 Екатеринбуржец переломал ребра, пытаясь спуститься из квартиры по веревке
20:01
18/09
 Сотруднице уральского банка вменяют мошенничество с деньгами клиентов. Речь идет о миллионах
15:24
18/09
 В отеле на Уралмаше нашли труп с перерезанным горлом
12:34
18/09
 Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
19:37
17/09
 Уволенный из мэрии Полевского Максим Незлобин подал в суд на администрацию
14:04
17/09
 В Екатеринбурге на бывшем Виншампанкомбинате нашли склад с «фунфыриками»
12:41
17/09
 В России скончались свыше 19 тысяч человек с COVID-19
12:35
17/09
 В Свердловской области обнаружено ещё 126 случаев коронавируса
19:41
16/09
 Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга
Все новости