В Нижнем Тагиле мужчина обвиняется в изнасиловании двух девочек

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле местный житель обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек, об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.Насильственные действия в отношении совершеннолетних мужчина совершил в январе и августе 2020 года. Задержать его удалось после проведения молекулярно-генетической экспертизы и розыскных мероприятий.Преступление прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.«Преступления, о которых идёт речь, вызвали широкий общественный резонанс в Нижнем Тагиле. Глава гарнизона местной полиции полковник Абдулкадыров взял работу по поиску подозреваемого на личный контроль и создал несколько оперативных групп из числа наиболее опытных сыщиков уголовного розыска. Представители МВД устраивали засады и дежурили в местах наиболее вероятного появления любителя «клубнички». На причастность к гнусным поступкам оперуполномоченные отрабатывали всех, кто склонен к такого рода криминалу, а также тех, кто был схож по приметам. В поле зрения сыщиков попадали и те граждане, которые при виде девочек шли за ними вслед. Именно так изначально ныне задержанный мужчина по имени Дмитрий и угодил в сети полицейских. Обвиняемый характеризуется исключительно положительно, ранее он ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался. Проживал с сожительницей в том же микрорайоне, где были совершены нападения на двух девочек. Брали подозреваемого представители угрозыска при силовой поддержке бойцов ОМОН. Операция проводилась непосредственно по месту работы гражданина, на одном из крупных местных предприятий», - рассказал Горелых.Обе девочки с уверенностью опознали обвиняемого. В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) и п.«а» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).