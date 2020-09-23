Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом

© Вечерние ведомости

Оперативники уголовного розыска вышли на след банды, причастной к угону дорогостоящих автомобилей в Екатеринбурге и окрестностях. Как стало известно veved.ru, полицейские при силовом сопровождении бойцов ОМОН выследили участников преступной группы, когда те отгоняли в «отстойник» очередной похищенный автомобиль «Тойота Камри».Угонщики смогли проехать от Южного автовокзала в Екатеринбурге до поселка Сарапулка Березовского городского округа, где рядом с лесом силовики попытались задержать их, но преступникам удалось скрыться в лесном массиве. В числе убежавших от силовиков оказался 61-летний ранее неоднократно судимый за кражи и хулиганство пенсионер и его 34-летний пособник. Очевидно, подготовка по бегу с препятствиями в местах лишения свободы оказалась «покруче», чем у бойцов спецподразделений.Полицейскими на месте преступления обнаружена аппаратура для хищения автомобилей, комплект госномеров и прибор для подавления GSM сигнала. По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело, мужчины, сбежавшие от полицейских и бойцов ОМОН, объявлены в розыск.