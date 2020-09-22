Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи

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Сотрудники Следственного комитета по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства африканской студентки, тело которой было обнаружено вечером 26 мая в общежитии УрФУ на Большакова, 79. Известно, что студентка, 24-летняя гражданка Экваториальной Гвинеи училась на первом курсе и изучала русский язык.Как стало известно veved.ru, для установления точной причины смерти сотрудниками СК была назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой и было принято решение возбудить уголовное дело.По мнению следователей, девушку кто-то систематически унижал, доведя её до самоубийства. Уголовное дело пока остается бесфигурантным, что вызвано в том числе и тем, что окружение студентки слабо владеет русским языком.