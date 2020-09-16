Ученик элитной екатеринбургской гимназии попался на краже чипсов

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В Екатеринбурге ученик 10 класса гимназии №9 вместе со своими друзьями попался на краже продуктов питания в магазине «Верный» – подростки украли чипсы с колбасой и скрылись, но были задержаны полицейскими спустя несколько часов.Вместе с гимназистом были также задержаны его ровесники – студенты Екатеринбургского института физической культуры (филиал УралГУФК) и автодорожного колледжа.Теперь подростков поставят на профучет в отдел по делам несовершеннолетних. Займутся ими и родители – что характерно, все задержанные воспитываются в благополучных семьях.