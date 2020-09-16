Ученик элитной екатеринбургской гимназии попался на краже чипсов
Криминал
Фото: Александр Грабовский
В Екатеринбурге ученик 10 класса гимназии №9 вместе со своими друзьями попался на краже продуктов питания в магазине «Верный» – подростки украли чипсы с колбасой и скрылись, но были задержаны полицейскими спустя несколько часов.
Вместе с гимназистом были также задержаны его ровесники – студенты Екатеринбургского института физической культуры (филиал УралГУФК) и автодорожного колледжа.
Теперь подростков поставят на профучет в отдел по делам несовершеннолетних. Займутся ими и родители – что характерно, все задержанные воспитываются в благополучных семьях.
Вместе с гимназистом были также задержаны его ровесники – студенты Екатеринбургского института физической культуры (филиал УралГУФК) и автодорожного колледжа.
Теперь подростков поставят на профучет в отдел по делам несовершеннолетних. Займутся ими и родители – что характерно, все задержанные воспитываются в благополучных семьях.
© Вечерние ведомости
Агрессивный ученик младших классов терроризирует школу Екатеринбурга
17 сентября 2020
17 сентября 2020
Сотрудника «Атомстройкомплекса» задержали по подозрению в краже
16 сентября 2020
16 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
18:36 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
18:36 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
12:35
20/09Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом
20:01
18/09Сотруднице уральского банка вменяют мошенничество с деньгами клиентов. Речь идет о миллионах
12:34
18/09Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
19:41
16/09Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга