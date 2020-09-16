В Екатеринбурге девушка-гастарбайтер пырнула ножом в грудь земляка из Узбекистана
Криминал
В Екатеринбурге гастарбайтеры из Узбекистана устроили поножовщину, в ходе которой в больницу с проникающим ножевым ранением был госпитализирован 25-летний мужчина. Как стало известно veved.ru, по предварительной информации утром 19 сентября в квартире на Сортировке поссорились мужчина и женщина, прибывшие в уральскую столицу из Средней Азии. Победу в схватке одержал слабый пол.
Женщину уже задержали оперативники уголовного розыска, выяснилось, что на территории России она находится нелегально. По факту поножовщины возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Потерпевшему также грозит выдворение – как и его обидчица, он нарушил режим пребывания на территории РФ.
Женщину уже задержали оперативники уголовного розыска, выяснилось, что на территории России она находится нелегально. По факту поножовщины возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Потерпевшему также грозит выдворение – как и его обидчица, он нарушил режим пребывания на территории РФ.
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