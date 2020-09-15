В Екатеринбурге оперативники ОБОП и ФСБ задержали оружейного «мини-барона»

Иван Морозов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге оперативники отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали гражданина Армении, который хранил в квартире небольшой оружейный арсенал. Спецоперация проходила при силовом сопровождении бойцов ОМОН в одной из квартир в микрорайоне Академический, где мужчина проживал со своей супругой.По данным veved.ru, задержанным является некто Усоян, который занимался в Екатеринбурге предпринимательской деятельностью. В квартире силовики обнаружили боевой пистолет, схожий по конструкции с «Макаровым», патроны к нему, а также боевую гранату.Судя по всему, арсенал остался у мужчины после его криминального прошлого – он был неоднократно судим за грабеж, разбой и вымогательства. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконного хранения взрывного устройства.