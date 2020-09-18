В Екатеринбурге задержали пассажира, угрожавшего таксисту пистолетом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в ночь на 22 сентября сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего парня, угрожавшего таксисту пистолетом.Ночью у дома на улице Циолковского к экипажу вневедомственной охраны обратился водитель такси. Он рассказал, что несколькими минутами ранее по пути к пункту назначения пассажир, находившийся в неадекватном состоянии, достал предмет, похожий на пистолет, приставил его к голове водителя и потребовал отвезти его по другому адресу в Среднеуральск, сделав остановку у ближайшего ломбарда.– Воспользовавшись моментом, когда опасный пассажир покинул салон, таксист направился к ближайшему отделу полиции, где увидел сотрудников Росгвардии. Вместе с потерпевшим росгвардейцы приступили к поиску подозреваемого. Спустя непродолжительное время у дома на улице Белинского схожий по приметам гражданин был задержан, – рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.Задержанным оказался житель Среднеуральска 1994 года рождения. В ходе досмотра у него изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова. Подозреваемого доставили в отдел полиции №5. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.