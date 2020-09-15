В Свердловской области мужчине вынесли приговор за убийство

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Байкаловском районе вынесли приговор местному жителю, виноватому в убийстве и угрозе убийством, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.Происшествие случилось 29 октября. Подсудимый, будучи пьяным, в гостях у знакомого стал избивать женщину, находившуюся в доме, приставил нож к её горлу и пригрозил убийством. За нее вступился хозяин жилища. В этот момент женщина убежала из дома. Подсудимый причинил несколько ножевых ранений мужчине, от чего тот скончался на месте.Суд назначил подсудимому 9 лет и 7 месяцев исправительной колонии строгого режима.