В Екатеринбурге бизнесмен нанял проституток в релакс-салон. Теперь ему грозит суд

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В Екатеринбурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту организации занятия проституцией в массажном эротическом салоне, расположенном на улице Татищева. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников.По данным издания, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в массажном салоне проститутки оказывали клиентам интимные услуги.Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу задержан организатор салона – 35-летний Артур Г., который ранее возглавлял в Екатеринбурге стриптиз-клубы «Норка» и «Набоков». Он уже дал признательные показания, и теперь, судя по всему, избежит реального срока.