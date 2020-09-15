В Екатеринбурге бизнесмен нанял проституток в релакс-салон. Теперь ему грозит суд
Криминал
В Екатеринбурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту организации занятия проституцией в массажном эротическом салоне, расположенном на улице Татищева. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников.
По данным издания, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в массажном салоне проститутки оказывали клиентам интимные услуги.
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу задержан организатор салона – 35-летний Артур Г., который ранее возглавлял в Екатеринбурге стриптиз-клубы «Норка» и «Набоков». Он уже дал признательные показания, и теперь, судя по всему, избежит реального срока.
По данным издания, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в массажном салоне проститутки оказывали клиентам интимные услуги.
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу задержан организатор салона – 35-летний Артур Г., который ранее возглавлял в Екатеринбурге стриптиз-клубы «Норка» и «Набоков». Он уже дал признательные показания, и теперь, судя по всему, избежит реального срока.
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