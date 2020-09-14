Из киоска на Уралмаше украли игровой терминал

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В Екатеринбурге двое мужчин похитили терминал «Трейдбокс» из павильона на улице Коммунистической. По данным veved.ru вечером 20 сентября двое неизвестных в медицинских масках зашли в торговую точку и украли терминал, погрузив его в вазовскую «четверку» белого цвета.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ («Грабеж группой лиц по предварительному сговору»).Отметим, ранее терминалы «Трейдбокс» неоднократно изымались оперативниками ОЭБиПК для проведения экспертизы на предмет наличия «игорной» начинки, но каждый раз экспертам не удавалось доказать в действиях бизнесменов преступную составляющую.