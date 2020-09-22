Водитель, который насмерть сбил пешехода под Екатеринбургом, предстанет перед судом
Криминал
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На Урале перед судом предстанет мужчина, который в посёлке Северка под Екатеринбургом сбил пешехода. Инцидент произошёл ночью 9 мая.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, водитель ускорился при повороте налево, где стоял молодой человек. Пешеход не ожидал такого развития событий и не успел среагировать. Машина сбила его и проехала по телу. В результате произошедшего пострадавший скончался.
Сотрудники полиции определили, что водитель во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что в 2019 году он уже был замечен нетрезвым за рулём – тогда мужчину на полтора года лишили водительских прав. На момент смертельного ДТП срок наказания не истек. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, водитель ускорился при повороте налево, где стоял молодой человек. Пешеход не ожидал такого развития событий и не успел среагировать. Машина сбила его и проехала по телу. В результате произошедшего пострадавший скончался.
Сотрудники полиции определили, что водитель во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что в 2019 году он уже был замечен нетрезвым за рулём – тогда мужчину на полтора года лишили водительских прав. На момент смертельного ДТП срок наказания не истек. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.
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