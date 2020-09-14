Уроженца Челябинской области в Екатеринбурге обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу в отношении уроженца Челябинской области. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.Установлено, что в 2016 году Андрей Матвеенко приехал в Екатеринбург и занялся торговлей стройматериалами. В целях реализации пеноблоков он арендовал помещение в одном из домов на улице Чемпионов, после чего подделал печать ООО «ИнвестСтройЭнерго».Затем, в июне 2017 года, Матвеенко представился клиенту сотрудником ООО «ИнвестСтройЭнерго», хотя не имеет отношение к организации. В ходе общения он пояснил потерпевшему, что строительная компания рассчитывается с ООО «ИнвестСтройЭнерго» за поставку строительных материалов квадратными метрами в строящихся домах.Покупатель решил приобрести трёхкомнатную квартиру в доме, и с этой целью Матвеенко и потерпевший заключили договор уступки права по договору участия в долевом строительстве. В течение пяти месяцев покупатель частями передал Матвеенко деньги в счёт оплаты по договору в размере 1,4 млн рублей.Подсудимый ставил оттиск поддельной печати организации на квитанциях к приходно-кассовым ордерам о получении денег, хотя возможности продать поименованную в договоре квартиру не имел.В октябре 2017 года Матвеенко так же ввёл в заблуждение женщину, которая хотела приобрести квартиру в доме на улице Рощинской. Потерпевшая передала мужчине более 1,3 млн рублей и в декабре 2017 года заселилась в квартиру. В марте 2018 года замки в квартире были заменены и руководство ЖК «Тихий Берег» сообщило ей, что в квартире она проживает незаконно.Андрею Матвеенко назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.