В Свердловской области будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве инвалида

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области будут судить жителя Волчанска, обвиняемого в убийстве инвалида и угрозе убийством женщине, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.Инцидент случился 20 ноября 2019 года. Мужчина, будучи пьяным, поругался с ранее знакомым ему человеком, являющимся инвалидом, в квартире одного из поселков городского округа Карпинск. Во время ссоры обвиняемый много раз ударил оппонента кулаком и ножом, от чего тот скончался. Женщине, находившейся в квартире, он угрожал убийством, приставив нож к шее.Уголовное дело направлено в Свердловский облсуд и уже начало рассматриваться.