В Свердловской области будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве инвалида
Криминал
Фото: gtrk-saratov.ru
В Свердловской области будут судить жителя Волчанска, обвиняемого в убийстве инвалида и угрозе убийством женщине, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Инцидент случился 20 ноября 2019 года. Мужчина, будучи пьяным, поругался с ранее знакомым ему человеком, являющимся инвалидом, в квартире одного из поселков городского округа Карпинск. Во время ссоры обвиняемый много раз ударил оппонента кулаком и ножом, от чего тот скончался. Женщине, находившейся в квартире, он угрожал убийством, приставив нож к шее.
Уголовное дело направлено в Свердловский облсуд и уже начало рассматриваться.
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