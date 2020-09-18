Прокуратура проверит случай с девочкой, конфликтующей с одноклассниками в Артемовском

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о противоправном поведении 16-летней девочки в отношении своих одноклассников в Артемовском, об этом заявили в пресс-службе ведомства.«По сообщению СМИ, 16-летняя восьмиклассница, дважды оставленная на второй год в школе № 1 г. Артемовского, конфликтует со своими одноклассниками, при этом наносит телесные повреждения детям. Несмотря на противоправность ее действий, другие подростки не пытались ей помешать, а периодически снимали происходящее на камеру телефона», - рассказали в прокуратуре.Отмечается также, что девочка стоит на профилактическом учете. Сотрудники прокуратуры проверят работу должностных лиц в школе, а также должностных лиц органов опеки и попечительства.