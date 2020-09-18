В Верхней Пышме обнаружили двух алиментщиков, находящихся в федеральном розыске

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме обнаружили и задержали двух местных жителей, которые находятся в федеральном розыске из-за долгов по алиментам. Об этом рассказали пресс-службе УФССП России по Свердловской области.Один из алиментщиков задолжал 600 тысяч рублей. Мужчина не только уклонялся от уплаты, но и не приходил на приём к судебному приставу. Кроме того, он был неоднократно привлечён к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), а затем к уголовной ответственность по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей). Мужчина задержан и доставлен в суд.Другая жительница Верхней Пышмы задолжала двум своим несовершеннолетним детям около 300 тысяч рублей. 43-летняя женщина совершила преступление, предусмотренное той же частью статьи 157 УК РФ. Должница также задержана и доставлена в суд.