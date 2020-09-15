В Рыбинске предъявлено обвинение екатеринбуржцу, убившему двух девочек

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Следственный комитет предъявил обвинение 41-летнему жителю Екатеринбурга Виталию Молчанову, задержанного в Рыбинске по подозрению в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек.«В ходе допроса фигурант дал признательные показания, в том числе при проверке показаний на месте происшествия. Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР.Напомним, пятнадцатого сентября женщина, вернувшись с работы, нашла в квартире тела своих дочерей 9 и 14 лет. Возбуждены уголовные дела об убийстве детей, совершенном с особой жестокостью, и об изнасиловании. Молчанов был ее сожителем, которого накануне, 18 сентября, задержали в Ярославской области.Добавим, что в декабре прошлого года Молчанов освободился из колонии строгого режима, где отбывал наказание за убийство и изнасилование.