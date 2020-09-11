Экс-директора муниципального учреждения в Екатеринбурге подозревают в мошенничестве

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального автономного учреждения «Медицинский информационно-аналитический центр» (в августе преобразовано в государственное автономное учреждение, подведомственное Минздраву региона). Как сообщили veved.ru собственные источники, дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере, подозреваемой является Ольга Е., длительное время руководившая учреждением.По версии следствия, Ольга Е. фиктивно трудоустроила на должность дворника в МАУ «Центр Мединком» своего знакомого, который фактически никаких обязанностей не выполнял, при этом ему исправно начислялась заработная плата. За 9 лет дворнику в качестве зарплаты было начислено более 1,5 миллиона рублей, которые якобы и присвоила себе руководитель.По данным veved.ru оперативным сопровождением уголовного дела занимались сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу.Отметим, что основной целью МАУ «Центр Мединком» является формирование единой информационной системы городского здравоохранения путем организации на базе компьютерных технологий системы сбора, обработки, хранения и представления информации.