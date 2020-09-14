В Реже будут судить мужчину, занимавшегося продажей контрафактного табака

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Реже в суд направлено дело о незаконном обороте табачной продукции. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, директор одной из местных ООО продавал сигареты без акцизных марок.В магазине мужчины на улице Советской обнаружили более 16 500 пачек сигарет без акцизных марок РФ на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Продукцию у директора изъяли и завели уголовное дело по статье 171.1 УК РФ.Мужчина признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.