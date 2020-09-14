В Реже будут судить мужчину, занимавшегося продажей контрафактного табака
Криминал
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
В Реже в суд направлено дело о незаконном обороте табачной продукции. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, директор одной из местных ООО продавал сигареты без акцизных марок.
В магазине мужчины на улице Советской обнаружили более 16 500 пачек сигарет без акцизных марок РФ на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Продукцию у директора изъяли и завели уголовное дело по статье 171.1 УК РФ.
Мужчина признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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