В центре Екатеринбурга байкеры напали на члена клуба «Черные ножи»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В кафе «Мята» в центре Екатеринбурга байкеры из клуба «Черные ножи» жестоко избили бывшего соратника. У мужчина разбиты лицевые кости черепа, один глаз опустился вниз, сообщает портал Е1.По словам пострадавшего, вчера, 17 сентября, он пришел в кафе, чтобы поговорить с правой рукой главы клуба, так как его не устраивали происходящие перемены. Однако вместо беседы мотоциклист начал избивать 47-летнего мужчину. 30 человек, находящиеся в зале, просто наблюдали за этим. Сотрудники кафе также не пытались прервать драку.В результате потерпевшему удалось добраться до уборной и отмыть лицо. Мужчине пришлось самому вызывать врачей, которые прибыли через полчаса и доставили его в больницу. Сегодня байкеру должны вставить вставлять под глазницу металлическую пластину, чтобы вернуть глаз на место.Полиция Екатеринбурга проводит проверку.