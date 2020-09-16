В отеле на Уралмаше нашли труп с перерезанным горлом
Криминал
Страшную находку обнаружила администратор отеля, расположенного на улице Уральских Рабочих в Екатеринбурге. Как стало известно veved.ru из собственных источников, женщина пришла проверить номер, с которого должен был съехать мужчина, но вместо этого увидела кровавую картину – он лежал на кровати с перерезанным горлом. ЧП произошло 15 сентября.
По данным издания, убитым мужчиной оказался 37-летний житель Екатеринбурга, который снял номер на сутки. Зачем ему понадобилось снять номер, неизвестно.
На место убийства выезжал начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров, который дал подчиненным из уголовного розыска принять все необходимые меры по розыску лиц, причастных к убийству.
Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).
По данным издания, убитым мужчиной оказался 37-летний житель Екатеринбурга, который снял номер на сутки. Зачем ему понадобилось снять номер, неизвестно.
На место убийства выезжал начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров, который дал подчиненным из уголовного розыска принять все необходимые меры по розыску лиц, причастных к убийству.
Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).
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