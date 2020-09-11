На Среднем Урале дело в отношении фальшивомонетчиков направили в суд
Криминал
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
В Екатеринбурге осудят двух уроженцев одной из бывших союзных республик, которые обвиняются в хранении и сбыте поддельных пятитысячных банкнот.
Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области, Валерий Горелых, обвиняемые Мухамед и Давуд 1992 годов рождения прибыли в Екатеринбург из города Советский, расположенного на территории ХМАО. С целью личного обогащения они через интернет-магазин приобрели партию фальшивых купюр Центрального банка РФ достоинством 5000 рублей, а затем сбыли их в продуктовых магазинах Первоуральска, Каменска-Уральского и Белоярского района.
– Выявили и задержали двух молодых людей сыщики из подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики (УЭБиПК) областного ГУ МВД и их коллеги из ОВД Каменска-Уральского. Группа передвигалась по территории Среднего Урала на автомобиле марки Volkswagen Touareg. В результате проведенной операции из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли восемь поддельных купюр достоинством 5000 рублей каждая. В ходе обысков представители МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии конфисковали не только сами фальшивки, но и травматическое оружие. Визуально отличить от настоящих изъятые «деньги» достаточно проблематично. У подделок имелись и водяные знаки, и даже защитная лента. Проживали сбытчики фальшивок в арендованной квартире из двух комнат на улице Миасская, что в Чкаловском районе Екатеринбурга, – отметил полковник Горелых.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 и части 1 статьи 222 УК РФ. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет и до четырех лет соответственно.
– Чтобы прибыль от обмана продавцов оказалась максимальной, злоумышленники покупали товары незначительной стоимости, типа чипсов, печенья, минеральной воды или пачки сигарет «Parliament», лишь однажды потратились на торт, – рассказал Валерий Горелых.
Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области, Валерий Горелых, обвиняемые Мухамед и Давуд 1992 годов рождения прибыли в Екатеринбург из города Советский, расположенного на территории ХМАО. С целью личного обогащения они через интернет-магазин приобрели партию фальшивых купюр Центрального банка РФ достоинством 5000 рублей, а затем сбыли их в продуктовых магазинах Первоуральска, Каменска-Уральского и Белоярского района.
– Выявили и задержали двух молодых людей сыщики из подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики (УЭБиПК) областного ГУ МВД и их коллеги из ОВД Каменска-Уральского. Группа передвигалась по территории Среднего Урала на автомобиле марки Volkswagen Touareg. В результате проведенной операции из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли восемь поддельных купюр достоинством 5000 рублей каждая. В ходе обысков представители МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии конфисковали не только сами фальшивки, но и травматическое оружие. Визуально отличить от настоящих изъятые «деньги» достаточно проблематично. У подделок имелись и водяные знаки, и даже защитная лента. Проживали сбытчики фальшивок в арендованной квартире из двух комнат на улице Миасская, что в Чкаловском районе Екатеринбурга, – отметил полковник Горелых.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 и части 1 статьи 222 УК РФ. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет и до четырех лет соответственно.
– Чтобы прибыль от обмана продавцов оказалась максимальной, злоумышленники покупали товары незначительной стоимости, типа чипсов, печенья, минеральной воды или пачки сигарет «Parliament», лишь однажды потратились на торт, – рассказал Валерий Горелых.
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