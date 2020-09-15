В Екатеринбурге судят газонокосильщика, заживо сжегшего своего начальника

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловском облсуде стартовал процесс по делу газонокосильщика, заживо сжегшего своего начальника.По версии следствия, бригадир отказался выплачивать дневной аванс, из-за чего 30-летний рабочий облил его топливом для газонокосилки и поджог зажигалкой. Инцидент произошел 14 сентября прошлого года в Октябрьском районе Екатеринбурга.Теперь обвиняемому грозит пожизненный срок.