В Екатеринбурге судят газонокосильщика, заживо сжегшего своего начальника
Криминал
Фото: : Свердловский областной суд
В Свердловском облсуде стартовал процесс по делу газонокосильщика, заживо сжегшего своего начальника.
По версии следствия, бригадир отказался выплачивать дневной аванс, из-за чего 30-летний рабочий облил его топливом для газонокосилки и поджог зажигалкой. Инцидент произошел 14 сентября прошлого года в Октябрьском районе Екатеринбурга.
Теперь обвиняемому грозит пожизненный срок.
По версии следствия, бригадир отказался выплачивать дневной аванс, из-за чего 30-летний рабочий облил его топливом для газонокосилки и поджог зажигалкой. Инцидент произошел 14 сентября прошлого года в Октябрьском районе Екатеринбурга.
Теперь обвиняемому грозит пожизненный срок.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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