В Екатеринбурге наркосбытчика отправили в колонию на 11 лет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудили наркосбытчика, пытавшегося уничтожить улики при задержании. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.В ноябре прошлого года 31-летний Анатолий Зарев, избрав для себя роль «закладчика», получил по указанию оператора интернет-магазина наркотические средства. С помощь необходимого оборудования он расфасовал наркотик на разовые дозы, которые приготовил для дальнейшего размещения по «тайникам» на территории Екатеринбурга, также употребив часть наркотиков. Впоследствии Зарев и неизвестный не смогли сбыть наркотики, так как обвиняемого задержали полицейские.Во время доставления в отдел полиции Зарев попытался повредить часть свертков, пытаясь уничтожить наркотические средства. Однако полицейские не позволили ему уничтожить улики и избежать уголовной ответственности.Подсудимый не признал вину в совершении преступления. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.