Жительницу Талицы признали виновной в убийстве мужчины в магазине
Криминал
Фото: news.kmvcity.ru
В Талице 45-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве, совершенном в магазине, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Вечером 4 мая женщина, будучи пьяной, вступила в конфликт с молодым человеком, забравшим её банковскую карту. Подсудимая взяла нож и пошла за мужчиной в продуктовый магазин. В торговой точке они поругались, женщина достала нож и нанесла оппоненту ранение. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Женщине назначили 8,5 лет исправительной колонии общего режима.
Вечером 4 мая женщина, будучи пьяной, вступила в конфликт с молодым человеком, забравшим её банковскую карту. Подсудимая взяла нож и пошла за мужчиной в продуктовый магазин. В торговой точке они поругались, женщина достала нож и нанесла оппоненту ранение. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Женщине назначили 8,5 лет исправительной колонии общего режима.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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