Жительницу Талицы признали виновной в убийстве мужчины в магазине

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Талице 45-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве, совершенном в магазине, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.Вечером 4 мая женщина, будучи пьяной, вступила в конфликт с молодым человеком, забравшим её банковскую карту. Подсудимая взяла нож и пошла за мужчиной в продуктовый магазин. В торговой точке они поругались, женщина достала нож и нанесла оппоненту ранение. Пострадавший скончался на месте происшествия.Женщине назначили 8,5 лет исправительной колонии общего режима.