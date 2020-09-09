Таможенники пресекли незаконный ввоз лекарств, обуви и одежды в Екатеринбург

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

На границе России и Казахстана сотрудники Тюменской таможни совместно с сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям задержали две фуры, перевозившие контрафактные и немаркированные товары в Екатеринбург.Оба транспортных средства из Республики Кыргызстан в столицу Урала везли более 260 мужских спортивных шорт и брюк поддельного «Reebok». Правообладатель оценил экономический ущерб от незаконного использования торговой марки в 1,2 млн рублей.Также фуры везли лекарство торговых марок «Аспирин» и «Беталок» в таблетках, 98 пар женских сапог и ботинок. На всех товарах отсутствовала обязательная маркировка специальным кодом DataMatrix.«В отношении немаркированных товаров Управлением Роспотребнадзора по Курганской области возбуждены два дела об административных правонарушениях по ст. 15.12 КоАП РФ. Материалы по контрафактной продукции переданы в полицию. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 180 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до 2-х лет со штрафом до 80-ти тысяч рублей»,- сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.