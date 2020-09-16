74-летняя свердловчанка потеряла из-за мошенников свыше 280 тысяч рублей
Криминал
Фото: online47.ru
В Екатеринбурге 74-летняя женщина из-за действий мошенников лишилась 285 тысяч рублей, которые находились на её банковских картах. Об этом пенсионерка сообщила в отделе полиции № 14.
Заявительница уточнила, что 31 августа ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из кредитных учреждений. Мужчина сообщил, что с её карты пытаются списать деньги и под предлогом их сохранения предложил сообщить пароли. Женщина назвала злоумышленнику данные карты, после чего произошло списание средств.
10 сентября женщине поступил такой же звонок от неизвестного мужчины. Тот пояснил, что для возврата списанных ранее денежных средств необходимо вновь продиктовать данные карты. Женщина сообщила, что у неё есть ещё карта, и продиктовала её пароли.
В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.
Заявительница уточнила, что 31 августа ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из кредитных учреждений. Мужчина сообщил, что с её карты пытаются списать деньги и под предлогом их сохранения предложил сообщить пароли. Женщина назвала злоумышленнику данные карты, после чего произошло списание средств.
10 сентября женщине поступил такой же звонок от неизвестного мужчины. Тот пояснил, что для возврата списанных ранее денежных средств необходимо вновь продиктовать данные карты. Женщина сообщила, что у неё есть ещё карта, и продиктовала её пароли.
В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.
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