В Свердловской области заблокировали 25 сайтов, на которых продавали снюсы, трудовые книжки и электроудочки

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области Красноуфимская межрайонная прокуратура добилась блокировки 25 сайтов, на которых продавали снюсы, заполненные поддельные трудовые книжки и электроудочки.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что электроудочки являются запрещенным орудием лова в России, так как они приводят к неизбирательному уничтожению водных ресурсов и биологического разнообразия. Также в стране является незаконной реализация снюсов и поддельных документов.Красноуфимский райсуд удовлетворил требования прокурора о блокировке сайтов. В настоящее время доступ к данным ресурсам закрыт.