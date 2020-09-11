В Свердловской области заблокировали 25 сайтов, на которых продавали снюсы, трудовые книжки и электроудочки
Криминал
Фото: vgtimes.ru
В Свердловской области Красноуфимская межрайонная прокуратура добилась блокировки 25 сайтов, на которых продавали снюсы, заполненные поддельные трудовые книжки и электроудочки.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что электроудочки являются запрещенным орудием лова в России, так как они приводят к неизбирательному уничтожению водных ресурсов и биологического разнообразия. Также в стране является незаконной реализация снюсов и поддельных документов.
Красноуфимский райсуд удовлетворил требования прокурора о блокировке сайтов. В настоящее время доступ к данным ресурсам закрыт.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что электроудочки являются запрещенным орудием лова в России, так как они приводят к неизбирательному уничтожению водных ресурсов и биологического разнообразия. Также в стране является незаконной реализация снюсов и поддельных документов.
Красноуфимский райсуд удовлетворил требования прокурора о блокировке сайтов. В настоящее время доступ к данным ресурсам закрыт.
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