Совладелец БЦ «Высоцкий» обратился в полицию. У бизнесмена украли 13 миллионов рублей

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Девелопер, совладелец БЦ «Высоцкий» Андрей Гавриловский обратился с заявлением в полицию о хищении у него 13 миллионов рублей. Об этом veved.ru стало известно из окружения бизнесмена.По мнению Андрея Гавриловского, к хищению денежных средств причастна бывший бухгалтер одной из принадлежащих ему компаний, у которой был доступ к кассе предприятий, владельцем которых он является. Женщина была уволена в прошлом году, после её увольнения была провезена ревизия, в ходе которой и обнаружена недостача.В ходе служебной проверки было установлено, что деньги, принадлежащие бизнесмену, выводились со счетов в течение последних девяти лет. В настоящее время сотрудники полиции изучают финансовые документы, чтобы принять процессуальное решение по делу. Формально в действиях бывшего бухгалтера усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение средств в особо крупном размере»).