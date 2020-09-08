Подростки ограбили квартиру екатеринбуржца, представившись сотрудниками «Дом.ру»

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В Екатеринбурге подростки под видом сотрудников интернет-провайдера «обчистили» квартиру горожанина и избили его.Как стало известно veved.ru, днем 12 сентября в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Колхозников, позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками компании «Дом.ру» и заявили, что им необходимо проверить оборудование. После того, как хозяин квартиры открыл дверь, внутрь ворвались четверо подростков, которые похитили документы, имущество и денежные средства. Среди нападавших была и его приемная 16-ти летняя дочь – студентка Екатеринбургского техникума химического машиностроения.Мужчина написал заявление в полицию, после чего был объявлен розыск нападавших. Полицейские нашли подростков в ТРЦ «Мегаполис». Кроме приемной дочери мужчины, нападавшими оказались её друзья-ровесники, воспитанники детдома. Выяснилось, что причиной массового похода в гости к опекуну стал конфликт, вызванный его нежеланием передавать ей документы для поступления в училище.В настоящее время с задержанными работают полицейские и следователи следственного отдела по Чкаловскому району г. Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области.