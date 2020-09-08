В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену

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Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего бизнесмену Владимиру Ромасу (по другим данным, сгорела баня). Инцидент произошел еще в марте 2019 года, постройка сгорела почти дотла. Уже тогда звучала версия, что поджигателем мог стать его пасынок Георгий Осипов. По информации veved.ru, именно его на днях задержали оперативники уголовного розыска. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Напомним, что пожар произошел утром 4 марта на улице Рубежной. Видеозапись инцидента попала на камеры видеонаблюдения, она запечатлела и человека, который идет по двору с двумя канистрами. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога»). Ущерб оценивается более чем в один миллион рублей.Напомним, что Владимир Ромас – известный в Екатеринбурге и на Урале строитель, основатель и генеральный директор компании «Домострой», бывший бизнес-партнер Виталия Сиволапа. В ноябре 2018 года ЗАО «Домострой» признано банкротом по исковому заявлению МУП «Управление капитального строительства города Екатеринбурга».