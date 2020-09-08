Сотрудника «Атомстройкомплекса» задержали по подозрению в краже

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Оперативники уголовного розыска задержали в Екатеринбурге, мужчину, представившимся сотрудником ООО «Атомстройкомплекс». Он обвиняется в краже кофемашины. Об этом veved.ru стало из собственных источников.По данным издания, задержанный работает подсобным рабочим на одном строительных объек-тов АСК. Кража, которую вменяют молодому человеку, произошла еще в июле этого года на территории ЦПКиО им. Маяковского. Собственник кофемашины оценил похищенное имущество более чем в 150 тысяч рублей.По факту кражи было возбуждено уголовное дело, полицейские почти два месяца занимались поисками мужчины. Выяснилось, что он проживал совсем недалеко от ЦПКиО на улице Ма-шинной рядом со строящимся ЖК «Чемпион Парк» (проект Атомстройкомплекса).