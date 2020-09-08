В Екатеринбурге задержали извращенца, демонстрирующего свой половой орган детям

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35-летнего извращенца задержали полицейские в Екатеринбурге – мужчина в коридоре общежития показывал свои половые органы детям. Как стало известно veved.ru, инцидент произошел еще в минувшие выходные на Эльмаше, в общежитии на Старых Большевиков.Днем 12 сентября ранее судимый за грабеж местный житель вышел в общий коридор и стал демонстрировать свои половые органы в присутствии двух детей – мальчика и девочки, учащихся начальных классов.Выехавшие на место сотрудники полиции задержали мужчину. По данным издания, сотрудниками Орджоникидзевского следственного отдела по г. Екатеринбург СУ Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.