На окраине Екатеринбурга нашли человеческие останки
Криминал
В Екатеринбурге в лесном массиве около СНТ «Академстрой» (между микрорайоном Совхозный и ЕКАД) прохожий обнаружил скелетированные останки человека – череп и кости таза. По предварительным данным, давность смерти неизвестного составляет более года.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета выполняют весь комплекс следственных действий, направленных на установление личности погибшего.
Почему находка обнаружилась лишь сейчас, неизвестно – рядом расположено много коллективных садов, и садоводы регулярно выбираются в лес по соседству для прогулок.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета выполняют весь комплекс следственных действий, направленных на установление личности погибшего.
Почему находка обнаружилась лишь сейчас, неизвестно – рядом расположено много коллективных садов, и садоводы регулярно выбираются в лес по соседству для прогулок.
© Вечерние ведомости
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