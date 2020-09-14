На окраине Екатеринбурга нашли человеческие останки

© Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в лесном массиве около СНТ «Академстрой» (между микрорайоном Совхозный и ЕКАД) прохожий обнаружил скелетированные останки человека – череп и кости таза. По предварительным данным, давность смерти неизвестного составляет более года.В настоящее время сотрудники Следственного комитета выполняют весь комплекс следственных действий, направленных на установление личности погибшего.Почему находка обнаружилась лишь сейчас, неизвестно – рядом расположено много коллективных садов, и садоводы регулярно выбираются в лес по соседству для прогулок.