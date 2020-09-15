В Свердловской области вынесли приговор заключенному, применившему насилие к сотруднику колонии

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Камышловском районе вынесен приговор 26-летнему судимому мужчине, отбывавшему наказание в исправительной колонии. Подсудимый совершил физическое насилие в отношении сотрудника учреждения, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.Находясь в ИК №52, подсудимый шел по территории учреждения с сумкой, в которой был запрещенный к хранению и использованию осужденными предмет – самодельная электрическая плитка. Сотрудники колонии попросили мужчину показать сумку, но он отказался и выразился нецензурной бранью в их адрес, после чего применил физическое насилие в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК-52.«Приговором суда подсудимому, с учётом имеющейся у него судимости, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сказали в Следственном комитете.