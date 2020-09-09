Бомж с ножом напал на школьников в Екатеринбурге
Криминал
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали бомжа, который в течение одного часа напал на трех школьников, требуя передать ему телефон. По данным veved.ru, первый инцидент произошел вечером 11 сентября в лифте одного из домов по улице Щорса, когда мужчина с ножом напал на шестиклассника. Добычей преступника стал смартфон «Самсунг».
Спустя час, в этом же квартале, тот же самый мужчина напал на другого школьника, а еще через несколько минут нападение произошло на улице Серова, но ничего ценного он забрать не смог.
Задержать грабителя удалось в этот же день на Юго–Западе. Выяснилось, что задержанным является ранее судимый за грабеж и кражу 30-ти летний мужчина. Телефона при нем не оказалось – он уже успел его продать.
Спустя час, в этом же квартале, тот же самый мужчина напал на другого школьника, а еще через несколько минут нападение произошло на улице Серова, но ничего ценного он забрать не смог.
Задержать грабителя удалось в этот же день на Юго–Западе. Выяснилось, что задержанным является ранее судимый за грабеж и кражу 30-ти летний мужчина. Телефона при нем не оказалось – он уже успел его продать.
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