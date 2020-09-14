У берега озера Шарташ нашли труп мужчины. На его теле множественные порезы

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В Екатеринбурге на берегу озера Шарташ нашли труп мужчины, сообщили veved.ru очевидцы. Неприятная находка была обнаружена еще вечером 11 сентября у лодочной станции недалеко от базы отдыха «Карасики». Известно, что тело плавало в воде, пугая прохожих, из водоема его достали сотрудники службы спасения.По данным издания, личность погибшего уже установлена. Им оказался ранее судимый мужчина, проживающий в микрорайоне ЖБИ. На теле у него имелись татуировки и свежие порезы. Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего.