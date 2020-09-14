У берега озера Шарташ нашли труп мужчины. На его теле множественные порезы
Криминал
В Екатеринбурге на берегу озера Шарташ нашли труп мужчины, сообщили veved.ru очевидцы. Неприятная находка была обнаружена еще вечером 11 сентября у лодочной станции недалеко от базы отдыха «Карасики». Известно, что тело плавало в воде, пугая прохожих, из водоема его достали сотрудники службы спасения.
По данным издания, личность погибшего уже установлена. Им оказался ранее судимый мужчина, проживающий в микрорайоне ЖБИ. На теле у него имелись татуировки и свежие порезы. Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего.
По данным издания, личность погибшего уже установлена. Им оказался ранее судимый мужчина, проживающий в микрорайоне ЖБИ. На теле у него имелись татуировки и свежие порезы. Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего.
© Вечерние ведомости
В Екатеринбурге нашли труп мужчины со странной татуировкой
14 сентября 2020
14 сентября 2020
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на девушку на Широкой Речке
12 сентября 2020
12 сентября 2020
В Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола в ДТП пострадал ребенок
13 сентября 2020
13 сентября 2020
«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»
Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
16:38 Глава Роспотребнадзора заявила, что переболевший COVID-19 человек может выделять вирус до 90 дней
17:30 Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края запустила свою страницу в Одноклассниках
15:08 Энергетики «Россети Урал» - «Пермэнерго» повысили надежность работы оборудования одного из ключевых энергообъектов Коми-Пермяцкого округа
13:43
15/09Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемых в захвате рынка ритуальных услуг Сысерти
19:37
13/09На довыборах в ЗакСО в Волчанске сотрудница психбольницы заполняла бюллетень вместо избирателя-пациента
13:21
11/09Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
12:13
11/09Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
21:08
8/09В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-летней девочке. Под подозрением оказался школьник