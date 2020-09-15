Обвиняемому в убийстве 19-летней екатеринбурженки продлили арест
Криминал
Фото: соцсети
В Екатеринбурге суд продлил арест Лочинбеку Низомидинову, обвиняемому в убийстве 19-летней Яны Смирновой. Он пробудет в СИЗО до 13 ноября.
Чкаловский районный суд не стал менять меру пресечения на домашний арест, так как решил, что обвиняемый может скрыться. Мужчине грозит за убийство девушки до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что 19-летняя Яна Смирнова пропала 28 февраля этого года. Почти через месяц, 20 марта, ее тело обнаружили в 30 километрах от Екатеринбурга. В убийстве обвинили знакомого девушки, работника автомойки Лочинбека Низомидинова. По версии следствия, он задушил Яну из ревности.
Чкаловский районный суд не стал менять меру пресечения на домашний арест, так как решил, что обвиняемый может скрыться. Мужчине грозит за убийство девушки до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что 19-летняя Яна Смирнова пропала 28 февраля этого года. Почти через месяц, 20 марта, ее тело обнаружили в 30 километрах от Екатеринбурга. В убийстве обвинили знакомого девушки, работника автомойки Лочинбека Низомидинова. По версии следствия, он задушил Яну из ревности.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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