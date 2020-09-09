В Екатеринбурге ограбили салон «МТС». Задержать преступника удалось по горячим следам

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В Екатеринбурге в очередной раз произошло разбойное падение на салон сотовой связи «МТС». По данным veved.ru, вечером 14 сентября неизвестный зашел в павильон на улице Викулова, и, угрожая ножом сотруднику салона «МТС», похитил денежные средства из кассы и 4 «Айфона».Изобличить нападавшего сотрудники полиции смогли достаточно оперативно. К розыску подключились оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области, которые вместе со своими коллегами из УМВД по Екатеринбургу установили личность преступника, задержанного спустя три часа на Широкой Речке.Задержанным оказался ранее судимый молодой человек. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный в крупном размере»).Напомним, что аналогичное разбойное нападение на салон «МТС» в Екатеринбурге произошло 7 сентября. Тогда добычей преступника стали 70 тысяч рублей и 10 «Айфонов».