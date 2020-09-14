Подозреваемого в убийстве парня в центре Екатеринбурга отправили под домашний арест

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителя Ирбита, подозреваемого в убийстве человека у бара «Американка» в Екатеринбурге, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в Ленинском районном суде.Для подозреваемого в убийстве на улице Вайнера избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца – до 11 ноября. Ему запрещается выходить из жилого помещения, отправлять и получать почтовые отправления, а также пользоваться средствами связи и интернетом.Напомним, что убийство произошло в ночь на 12 сентября. В ходе конфликта 18-летний молодой человек получил не менее десяти ударов ножом. От полученных ран он скончался на месте. Нападавшего задержали в микрорайоне Сосновый бор Чкаловского района.