Руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга стал потерпевшим по делу о вымогательстве

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Руководитель аппарата Администрации города Екатеринбурга Илья Захаров стал потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве, сообщили veved.ru источники в мэрии.Один из ранее судимых молодых людей, проживающих в Екатеринбурге, получил доступ к исходящим и входящим звонкам на телефон Ильи Захарова, и под угрозой распространения этих данных решил совместно с иными лицами потребовать денежные средства у высокопоставленного чиновника.О преступных планах стало известно оперативникам ФСБ России, которые собрали необходимые материалы и передали их в Следственный комитет, сотрудниками которого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч. 2 ст. 163 УК РФ («Приготовление к вымогательству группой лиц по предварительному сговору»).Молодой человек задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.