Заключенному ивдельской колонии прислали пропитанные героином трусы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Заключенному в ивдельской колонии особого режима №63 прислали бандероль, в которой находились пропитанные наркотиком трусы.– Согласно справке предварительного исследования, в резинке от трусов содержался героин общей массой 1.58 грамм, – рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.