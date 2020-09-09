Заключенному ивдельской колонии прислали пропитанные героином трусы
Криминал
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Заключенному в ивдельской колонии особого режима №63 прислали бандероль, в которой находились пропитанные наркотиком трусы.
– Согласно справке предварительного исследования, в резинке от трусов содержался героин общей массой 1.58 грамм, – рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
– Согласно справке предварительного исследования, в резинке от трусов содержался героин общей массой 1.58 грамм, – рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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