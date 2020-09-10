В Екатеринбурге оперативники ОЭБиПК задержали подозреваемых в сбыте фальшивок

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В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали четырех местных жителей, подозреваемых в сбыте поддельных пятитысячных купюр. На прошлой неделе в торговый павильон на Химмаше зашли двое мужчин, которые расплатились за сигареты купюрой номиналом в пять тысяч рублей.Продавец засомневалась в подлинности банкноты и проследила за покупателями, которые сели в Шкоду Октавию. Запомнив госномер автомобиля, она передала данные в полицию.По данным veved.ru, в тот же день сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу были задержаны четверо ранее судимых мужчин (трое из них за сбыт наркотиков). Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ («Сбыт поддельных денег»).В УМВД по Екатеринбургу рекомендуют гражданам быть внимательными при совершении покупок в сомнительных торговых точках, сделок с малознакомыми людьми, на рынке и в других подобных ситуациях. Важно заметить, что фальшивые банкноты могут попасть в оборот любого предприятия или заведения. Причина в довольно высоком качестве подделок. Иногда фальшивки неотличимы от оригинала даже при проверке в инфракрасном свете на специальном приборе, и большинство фактов фальшивых купюр выявляется только в банке при пересчете денежных средств.