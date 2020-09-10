В Екатеринбурге оперативники ОЭБиПК задержали подозреваемых в сбыте фальшивок
Криминал
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали четырех местных жителей, подозреваемых в сбыте поддельных пятитысячных купюр. На прошлой неделе в торговый павильон на Химмаше зашли двое мужчин, которые расплатились за сигареты купюрой номиналом в пять тысяч рублей.
Продавец засомневалась в подлинности банкноты и проследила за покупателями, которые сели в Шкоду Октавию. Запомнив госномер автомобиля, она передала данные в полицию.
По данным veved.ru, в тот же день сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу были задержаны четверо ранее судимых мужчин (трое из них за сбыт наркотиков). Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ («Сбыт поддельных денег»).
В УМВД по Екатеринбургу рекомендуют гражданам быть внимательными при совершении покупок в сомнительных торговых точках, сделок с малознакомыми людьми, на рынке и в других подобных ситуациях. Важно заметить, что фальшивые банкноты могут попасть в оборот любого предприятия или заведения. Причина в довольно высоком качестве подделок. Иногда фальшивки неотличимы от оригинала даже при проверке в инфракрасном свете на специальном приборе, и большинство фактов фальшивых купюр выявляется только в банке при пересчете денежных средств.
Продавец засомневалась в подлинности банкноты и проследила за покупателями, которые сели в Шкоду Октавию. Запомнив госномер автомобиля, она передала данные в полицию.
По данным veved.ru, в тот же день сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу были задержаны четверо ранее судимых мужчин (трое из них за сбыт наркотиков). Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ («Сбыт поддельных денег»).
В УМВД по Екатеринбургу рекомендуют гражданам быть внимательными при совершении покупок в сомнительных торговых точках, сделок с малознакомыми людьми, на рынке и в других подобных ситуациях. Важно заметить, что фальшивые банкноты могут попасть в оборот любого предприятия или заведения. Причина в довольно высоком качестве подделок. Иногда фальшивки неотличимы от оригинала даже при проверке в инфракрасном свете на специальном приборе, и большинство фактов фальшивых купюр выявляется только в банке при пересчете денежных средств.
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