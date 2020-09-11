В отношении свердловского застройщика возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве

© Вечерние ведомости

Сотрудники свердловской полиции продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в отношении топ-менеджмента ООО «Центр Загородной Недвижимости» – представители компании собирали средства с граждан на строительство коттеджей, но так ничего и не построили.По данным veved.ru, на прошлой неделе был раскрыт дополнительный эпизод по уголовному делу, возбужденному еще в ноябре 2019 года по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В данном случае речь идет об ущербе в размере чуть более 700 тысяч рублей. В целом же заказчики передали строителям около 40 миллионов рублей.Оперативным сопровождением уголовного дела занимаются сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области и их коллеги из УМВД по Екатеринбургу. Подозреваемым по делу является исполнительный директор ООО «Центр Загородной Недвижимости» Владимир Хвалько, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.