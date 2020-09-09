Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на девушку на Широкой Речке

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В Екатеринбурге по факту нападения неизвестного мужчины, который ударил ножом 17-летнюю девушку в подъезде дома на Соболева, 21/1 возбуждено уголовное дело. Как стало известно veved.ru следователи Следственного комитета квалифицировали действия нападавшего по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).Напомним, что вечером 8 сентября неизвестный мужчина, одетый во все черное, с черной маской на лице напал на 17-ти летнюю девушку и нанес ножевое ранение в спину. Ей уже сделали несколько операций. Сотрудники уголовного розыска занимаются поисками нападавшего.По данным veved.ru, потерпевшая девушка является гражданкой Киргизии, в Екатеринбург она приехала в прошлом году. В уральской столице она работала пекарем в кафе «Поль Бейкери».