Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на девушку на Широкой Речке

14.08 Суббота, 12 сентября 2020
Криминал
В Екатеринбурге по факту нападения неизвестного мужчины, который ударил ножом 17-летнюю девушку в подъезде дома на Соболева, 21/1 возбуждено уголовное дело. Как стало известно veved.ru следователи Следственного комитета квалифицировали действия нападавшего по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Напомним, что вечером 8 сентября неизвестный мужчина, одетый во все черное, с черной маской на лице напал на 17-ти летнюю девушку и нанес ножевое ранение в спину. Ей уже сделали несколько операций. Сотрудники уголовного розыска занимаются поисками нападавшего.

По данным veved.ru, потерпевшая девушка является гражданкой Киргизии, в Екатеринбург она приехала в прошлом году. В уральской столице она работала пекарем в кафе «Поль Бейкери».
© Вечерние ведомости
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17:06 В Екатеринбурге погибла выпавшая из окна многоэтажки девушка
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14:08 Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на девушку на Широкой Речке
13:56 В Екатеринбурге закрыли бар «Американка» после убийства 18-летнего парня
13:40 Более 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
12:41 В Свердловской области коронавирусом заразились еще 128 человек
11:38 В Алапаевске пропал 47-летний мужчина
10:44 В центре Екатеринбурга убили 18-летнего молодого человека
10:28 На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погиб мужчина
10:01 В свердловском поселке сгорел садовый дом
22:58 Полицейские Екатеринбурга подвели итоги операции «Мак – 2020»
22:18 В школах Свердловской области устанавливают тепловизоры для измерения температуры
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