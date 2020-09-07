В Нижнем Тагиле суд вынес приговор стоматологу с фальшивым дипломом

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В Нижнем Тагиле суд вынес приговор в отношении Магсуда Мирзоева – стоматолога с фальшивым дипломом. Он признан виновным по ч.3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного официального документа»). Суд назначил Мирзоеву наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 месяцев с установлением ряда ограничений.Установлено, что Магсуд Мирзоев ранее приобрел заведомо поддельный диплом об окончании в 2017 году Самарского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ по специальности «Стоматология», ему присвоена квалификация «врач-стоматолог».В 2018 году, предъявив данный диплом, он пытался устроиться в одну из стоматологических клиник в Дзержинском районе Нижнего Тагила, но её владелец Улугбек Назаров, которого многие знают в городе как опытного стоматолога, сразу заподозрил неладное.«Мы стали узнавать, и выяснилось, что диплом данного высшего учебного заведения в это время ему не выдавался. Более того, молодой человек должен был проходить интернатуру в течение двух лет, но направление от университета он предъявить не смог. Я тогда ему сразу сказал – Магсуд, не позорь профессию, иди и выучись нормально. Он меня не послушал», – рассказал veved.ru Улугбек Назаров.Более года он направлял заявления в правоохранительные органы, добиваясь, чтобы силовики установили, является все же диплом поддельным или нет, но в возбуждении уголовного дела было отказано.Улугбек Назаров обратился с заявлением в прокуратуру Свердловской области, сотрудники которого направили его на рассмотрение в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила. Заместитель прокурора Ленинского района Денис Желябовский, изучив документы, направил соответствующее постановление в отдел полиции №20 МУ МВД России «Нижнетагильское», после чего и было возбуждено уголовное дело.К тому времени, с октября 2019 года Магсуд Мирзоев, предъявив диплом, уже работал врачом-стоматологом в салоне «Консул», расположенном на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле. После возбуждения уголовного дела его тут же уволил из медучреждения.Сначала расследованием уголовного дела занимались сотрудники полиции Нижнего Тагила, после чего было передано в Управление дознания ГУ МВД России по Свердловской области. В ходе расследования дела удалось установить, что бланк диплома и приложение к нему поддельные, а согласно предоставленной из Самарского медицинского университета информации, Магсуд Мирзоев обучение там не проходил, диплом ему не выдавался.При ознакомлении с материалами уголовного дела Мирзоев заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, признав себя виновным в совершении преступления, и полностью согласился с предъявленным ему обвинением.